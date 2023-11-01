Силы ПВО РФ сбили над Белгородской областью украинский дрон самолетного типа

Силы ПВО РФ сбили над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом в среду, 1 ноября, сообщило Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в министерстве.

Объект был сбит около 12:45 мск.

Ранее в этот день средства ПВО РФ уничтожили два украинских беспилотника в Брянской и Курской областях. Атака произошла в течение ночи.

Накануне Минобороны РФ также сообщило о перехвате двух украинских беспилотников в небе над Курской областью. Также украинский БПЛА был уничтожен и в Брянской области примерно в 16:00 мск. Кроме того, в Белгородской области был уничтожен украинский дрон в 13:00. До этого очередной украинский беспилотник был сбит в 11:30 в воздухе над регионом.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.