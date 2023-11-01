Дорожную сеть Калужской области полностью подготовили к зиме

В Калужской области вся федеральная дорожная сеть на 100% готова к предстоящему зимнему сезону. Работы завершил ФКУ Упрдор Москва — Бобруйск.

Для уборки снега и противогололедной обработки трасс подрядчики задействуют 91 единицу техники. Все спецмашины оборудованы системой световой сигнализации при ограниченной видимости, датчиками ГЛОНАСС и радиостанциями.

На трассах дежурство уже ведется в круглосуточном режиме, ситуацию контролируют в том числе при помощи систем видеоконтроля, которые установлены вдоль дорог, пишет газета «Весть».