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Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе старых версий приложения

Сбербанк: затруднения в работе старых версий приложений устранены
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Некоторые пользователи старых версий приложения «Сбербанк Онлайн» испытывали трудности с входом в мобильный банк. В пресс-службе кредитной организации 1 ноября подтвердили сбой в работе и сообщили, что он был устранен.

«В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения «Сбербанк Онлайн» могла испытывать временные трудности со входом в приложение. Сейчас уже все затруднения решены», — сказано в сообщении пресс-службы банка.

Как указано, сейчас старые версии приложения работают в штатном режиме. Также в пресс-службе принесли извинения пользователям за временные неудобства.

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Ранее, 27 октября, некоторые клиенты «Сбербанк Онлайн» также сообщали о сбое в работе приложения. Кроме того, трудности с доступом к sbi.sberbank.ru отмечались у ряда провайдеров городов Омска, Красноярска, Саратова, Санкт-Петербурга и Москвы. Позднее в тот день Сбербанк заявил об устранении неполадок в работе приложений.

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