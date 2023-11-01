Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе старых версий приложения

Некоторые пользователи старых версий приложения «Сбербанк Онлайн» испытывали трудности с входом в мобильный банк. В пресс-службе кредитной организации 1 ноября подтвердили сбой в работе и сообщили, что он был устранен.

«В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения «Сбербанк Онлайн» могла испытывать временные трудности со входом в приложение. Сейчас уже все затруднения решены», — сказано в сообщении пресс-службы банка.

Как указано, сейчас старые версии приложения работают в штатном режиме. Также в пресс-службе принесли извинения пользователям за временные неудобства.

Ранее, 27 октября, некоторые клиенты «Сбербанк Онлайн» также сообщали о сбое в работе приложения. Кроме того, трудности с доступом к sbi.sberbank.ru отмечались у ряда провайдеров городов Омска, Красноярска, Саратова, Санкт-Петербурга и Москвы. Позднее в тот день Сбербанк заявил об устранении неполадок в работе приложений.