Монумент жертвам политических репрессий появится в Брянске

В Брянске установят монумент жертвам политических репрессий. Он появится в сквере Памяти. Об этом стало известно во время митинга у закладного камня 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий.

Почтить память безвинно пострадавших в годы репрессий собрались историки, краеведы, студенты и педагоги.

По словам кандидата исторических наук Владимира Крашенинникова, которые приводит NASHBRYANSK.RU, почти каждый 100-ый житель Брянской области, начиная от новорожденных и заканчивая стариками, был репрессирован. Если у людей сохранилась совесть и память, они будут помнить этот день, чтобы ничего подобного не повторилось.

Ранее сообщалось о завершении реставрационных работ на мемориальном комплексе жертвам политических репрессий «Маска Скорби» в Магадане.