Земляные работы запретили проводить зимой в Пензе

В Пензе ограничили проведение земляных работ в зимний период. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на администрацию города.

Ограничение действует с 1 ноября по 31 марта. Соответствующее решение было принято в целях сохранности дорожного покрытия и благоустройства территорий. Исключение составят земляные работы, которые проводятся для устранения аварий. Помимо этого, разрешение на выполнение земляных работ получат сетевые и ресурсоснабжающие организация в целях технологического присоединения к инженерным коммуникациям.

Штрафы для нарушителей предусмотрены кодексом Пензенской области об административных правонарушениях.

В конце октября рабочие приступили к реконструкции моста в Спасском районе. Ремонт будет завершен к маю 2024 года.