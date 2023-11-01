Новогоднее оформление площади в Воронеже обойдется в 14,4 млн рублей

В Воронеже объявлен конкурс на выбор подрядчика, который будет оформлять площадь Ленина. Заказчиком выступает городская администрация. Судя по материалам госзакупки, на это из местного бюджета готовы потратить 14,4 млн рублей.

ИА «Абирег» отмечает, что для оформления площади используют прошлогодние украшения. Тогда концепция воплощала праздничные традиции XVIII века. На входе установили световые инсталляции в стиле Кикиных палат, памятника архитектуры петровского барокко. На самой площади появились карусели и качели в виде петровских кораблей и горка, а в центре — ель высотой 19 м.

В этом году украсить общественное пространство необходимо к концу декабря. Подрядчику предстоит отремонтировать прошлогодние новогодние элементы и провести демонтаж после празднеств. Исполнителя выберут 24 ноября.

В администрации Воронежа сообщили, что в этом году на площади Ленина установят новую фотозону с Дедом Морозом и Снегурочкой, обновят подиум новогодней ели. На смену петровскому вензелю на ели придет звезда.