Реклама
Прямой эфир
Мир
В США допустили потерю Украиной еще до 30% территорий
Мир
Тесты не выявили в крови актера Мэттью Перри следов наркотиков
Экономика
В Минстрое решили разобраться с ценообразованием на квартиры
Общество
В Волгоградской области начала действовать секта во главе с «царем»
Мир
Пассажиров задержанного на 14 часов рейса с Кубы в Москву пустили в самолет
Политика
Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции
Туризм
В Таиланде начал действовать безвизовый режим для граждан РФ до 90 дней
Политика
Песков прокомментировал возвращение бизнесмена Фридмана в Россию
Мир
В ЦАХАЛ ответили на обвинения в военных преступлениях в секторе Газа
Мир
Первые иностранцы начали покидать сектор Газа через границу с Египтом
Экономика
ФАС возбудила дело против Альфа-банка за недостоверную рекламу
Армия
Шойгу сообщил об активном продвижении войск РФ на Украине
Мир
Макрон прибыл с визитом в Казахстан

Пассажиров задержанного на 14 часов рейса с Кубы в Москву пустили в самолет

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажиров рейса авиакомпании «Россия» из кубинского Варадеро в Москву, которые ожидали вылета более 14 часов, пустили в самолет. Об этом 1 ноября «Известиям» сообщили очевидцы.

Одна из пассажирок сказала, что посадка на рейс завершилась и самолет уже выехал на взлетно-посадочную полосу.

До этого она сообщала, что в телетрапе собралась очередь из пассажиров, которые опоздали на следующий рейс.

Рейс-контроль: авиакомпании проверят при задержках из-за неисправности бортов
Какие еще организации столкнутся с надзором и когда вступают в силу новые правила

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что пассажиры не могут вылететь с кубинского курорта из-за задержки рейса. Пресс-секретарь авиакомпании Сергей Стариков объяснил, что изначально задержка произошла по техническим причинам, а затем из-за окончания рабочего времени экипажа. Он отметил, что продолжительность задержки рейса составит не более 10 часов.

Позже один из пассажиров рассказал «Известиям», что ожидание рейса составляет почти 14 часов. При этом он указал, что за все время людям предоставили только две бутылки воды и один бутерброд.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023