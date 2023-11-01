Пассажиров задержанного на 14 часов рейса с Кубы в Москву пустили в самолет

Пассажиров рейса авиакомпании «Россия» из кубинского Варадеро в Москву, которые ожидали вылета более 14 часов, пустили в самолет. Об этом 1 ноября «Известиям» сообщили очевидцы.

Одна из пассажирок сказала, что посадка на рейс завершилась и самолет уже выехал на взлетно-посадочную полосу.

До этого она сообщала, что в телетрапе собралась очередь из пассажиров, которые опоздали на следующий рейс.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что пассажиры не могут вылететь с кубинского курорта из-за задержки рейса. Пресс-секретарь авиакомпании Сергей Стариков объяснил, что изначально задержка произошла по техническим причинам, а затем из-за окончания рабочего времени экипажа. Он отметил, что продолжительность задержки рейса составит не более 10 часов.

Позже один из пассажиров рассказал «Известиям», что ожидание рейса составляет почти 14 часов. При этом он указал, что за все время людям предоставили только две бутылки воды и один бутерброд.