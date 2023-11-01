«Москвич» планирует запустить производство автомобилей на газе

«Газпром газомоторное топливо» и московский автомобильный завод «Москвич» подписали соглашение, в рамках которого планируется выпуск автомобилей «Москвич» на газовом оборудовании. Об этом «Известиям» 1 ноября сообщили в пресс-службе автозавода.

Отмечается, что соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Петербургского международного газового форума – 2023 в Санкт-Петербурге, где на уличной выставочной экспозиции уже представили автомобиль с установленным газобаллонным оборудованием на базе седана «Москвич 6».

«В настоящий момент на заводе «Москвич» выпускают две модели автомобилей с двигателем внутреннего сгорания — городской кроссовер «Москвич 3» и новый седан «Москвич 6», которые в рамках будущего проекта могут быть оснащены газобалонным оборудованием», — уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что партнеры также намерены разработать механизмы для запуска совместных маркетинговых программ и определить регионы для приоритетного запуска проекта.

19 октября коммерческий директор завода «Москвич» Александр Мигаль сообщил, что в 2024 году производство автомобилей планируется увеличить до 50 тыс.

Днем ранее завод сообщил о поступлении модели «Москвич 6» в дилерские центры Москвы, а также о ее появлении до конца недели в автосалонах Санкт-Петербурга. Серийная сборка седана началась 4 сентября.