Памятную монету в честь Омской области выпустит ЦБ РФ
Центробанк РФ выпустит монету номиналом 10 рублей, посвященную Омской области. На ее оборотной стороне будет нанесено изображение герба региона.
Монета выполнена из недрагоценного металла и имеет форму круга диаметром 27 мм. Она комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца.
Рельефное изображение герба Омской области расположено на оборотной стороне. А на кольце по окружности нанесены надписи, разделенные точками: «Российская Федерация» и «Омская область».
Монеты «Омская область» серии «Российская Федерация» попадут в обращение 3 ноября. Тираж составляет 1 млн шт., уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».
Ранее стало известно, как будут выглядеть обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Купюры сохранят прежнюю цветовую палитру. Но по сравнению с обновленными 100 рублями банкноты 1000 и 5000 рублей получат больше защитных элементов, так как именно их подделывают чаще.