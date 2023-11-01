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Памятную монету в честь Омской области выпустит ЦБ РФ

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Фото: cbr.ru
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Центробанк РФ выпустит монету номиналом 10 рублей, посвященную Омской области. На ее оборотной стороне будет нанесено изображение герба региона.

Монета выполнена из недрагоценного металла и имеет форму круга диаметром 27 мм. Она комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца.

Рельефное изображение герба Омской области расположено на оборотной стороне. А на кольце по окружности нанесены надписи, разделенные точками: «Российская Федерация» и «Омская область».

Монеты «Омская область» серии «Российская Федерация» попадут в обращение 3 ноября. Тираж составляет 1 млн шт., уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее стало известно, как будут выглядеть обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Купюры сохранят прежнюю цветовую палитру. Но по сравнению с обновленными 100 рублями банкноты 1000 и 5000 рублей получат больше защитных элементов, так как именно их подделывают чаще.

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