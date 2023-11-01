В США ушел из жизни пациент Лоренс Фосетт, которому пересадили сердце свиньи

В США скончался отставной морпех Лоренс Фосетт спустя шесть недель после пересадки сердца свиньи. Об этом 31 октября сообщается на сайте медицинского центра американского Мэрилендского университета.

В публикации говорится, что пациент скончался в возрасте 58 лет. У него было неизлечимое заболевание сердца. Фосетт был вторым в мире пациентом, которому провели трансплантацию сердца от генетически модифицированной свиньи, отмечает телеканал «360».

Отмечается, что у мужчины была диагностирована терминальная стадия сердечной недостаточности, пишет НСН. Из-за болезни ему отказались пересаживать человеческое сердце, отмечает телеканал «Звезда». В этой связи врачи приняли решение провести трансплантацию органа животного. Лоренс Фосетт стал вторым человеком в мире, которому было пересажено сердце лабораторной свиньи, уточняет RT.

Медики фиксировали прогресс у пациента после операции. В течение шести недель он проводил время с семьей и даже играл в карты, проходил физиотерапию. В последние несколько дней в сердце появились первые признаки отторжения, а это является серьезной проблемой после пересадки. Несмотря на все усилия медицинской бригады, мистер Фосетт скончался 30 октября, сообщает сайт kp.ru.

В январе 2022 года врачи в США заявили, что пациент Дэвид Беннетт, которому незадолго до этого пересадили сердце модифицированной свиньи, находится в хорошем состоянии. 57-летний мужчина страдал от тяжелого сердечного заболевания, отмечает ИА «Регнум». Однако спустя два месяца пациент скончался, отмечает сайт aif.ru.

В мае стало известно, что Беннетт был заражен свиным вирусом после пересадки сердца, что и стало причиной смерти. Признаков отторжения сердца не наблюдалось.