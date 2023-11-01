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Пленный ВСУ рассказал об отсутствии должной подготовки солдат

Пленный ВСУ Щербан: подготовки к боевым действиям практически нет
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Фото: Министерство обороны РФ
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Украинский военнослужащий Семен Щербан, добровольно сдавшийся в плен российской армии, рассказал об отсутствии должной подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) к боевым действиям. Соответствующие кадры в среду, 1 ноября, предоставило Минобороны РФ.

«Мне удалось попасть на полигон несколько раз и пострелять по мишеням. Подготовки к этому никакой не было — просто была стрельба на полигоне», — поделился Щербан, рассказывая об отсутствии должной подготовки военных перед отправкой в зону боевых действий.

Военнослужащий был мобилизован в сентябре 2023 года, взят в плен в октябре. Не имея опыта, он был отправлен на передовые позиции, однако при обстреле был ранен и убежал в блиндаж на позиции соседней бригады. В результате при штурме позиций российской армией Щербан сдался в плен вместе с другими военными, находящимися в блиндаже.

Он также сообщил о больших потерях в своей и соседней бригадах.

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Ранее, 27 октября, пленный боец ВСУ Владимир Непретворенный рассказал «Известиям» о проблемах с алкоголем и наркотиками в украинской армии. Он заявил, что доставкой наркотических веществ в подразделения занимаются волонтеры. Более того, об этом знают и имеют с этого выгоду сержанты и офицеры боевых частей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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