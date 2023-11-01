Иномарка врезалась в дерево в центре Тулы
Иномарка врезалась в дерево в центре Тулы вечером во вторник, 31 октября. Об этом сообщает Telegram-канал «Compas_71 Едем по Туле» со ссылкой на очевидцев.
По их словам, автомобиль Hyundai двигался по проспекту Ленина от улицы Миры в крайнем правом ряду. В этот момент его подрезал другой водитель.
От удара южнокорейская машина врезалась в дерево в районе дома № 97 на проспекте Ленина. Предварительно, пострадавших нет, отмечает ТСН24.
Ранее в октябре сообщалось, что три автомобиля столкнулись на Одоевском шоссе в Туле. Пострадали два человека.