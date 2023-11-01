Житель Удмуртии случайно отрезал ногу подруге косилкой и заплатит штраф

Житель Удмуртии оштрафован на 6 тыс. рублей за причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Установлено, что он сделал это случайно.

Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, инцидент произошел в июле этого года. 69-летний мужчина косил на тракторе траву на своем участке. Для этого он использовал сегментально-пальцевую косилку.

Проявив небрежность, мужчина попал косилкой по ноге своей подруге и ампутировал ей нижнюю конечность голени.

Ранее, в конце июня, сообщалось, что во Владивостоке мужчина напал на соседа с самодельным огнеметом и выстрелил в шею женщине из ружья для подводной охоты. Он разозлился из-за того, что экскаватор выкопал электрокабель.