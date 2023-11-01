Красную книгу собираются переписать в Амурской области

В Амурской области хотят актуализировать информацию о растительном и животном мире в Красной книге. Об этом шла речь на специальной комиссии, которая прошла в управлении по охране и контролю животного мира региона. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает ИА PriamurMedia.

Так, ученные должны решить, оставлять ли в Красной книге китайский лимонник, который достаточно распространен в регионе. Многие выращивают его на даче. При этом вид охраняется, потому что Приамурье — северная граница ареала обитания этого растения.

Есть и другие подобные случаи. К следующему заседанию комиссии специалисты должны представить свои предложения о том, какие виды животных и растений нужно убрать или, наоборот, внести в региональную Красную книгу.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в Амурской области открыли сезон охоты на кабаргу. Добывать этот вид животных можно в течение трех месяцев.