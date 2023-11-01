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В Таиланде начал действовать безвизовый режим для граждан РФ до 90 дней

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Таиланде с 1 ноября вступил в силу безвизовый режим для граждан России сроком на 90 дней. Об этом накануне, 31 октября, сообщило на своем сайте Генконсульство России в Пхукете.

«Премьер-министр Таиланда в качестве временной меры в одностороннем порядке утвердил указ Министерства внутренних дел об увеличении срока безвизового пребывания граждан России в Королевстве до 90 дней в период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

По информации диппредставительства, в указанный период при пересечении границы россиянами, у которых нет виз Таиланда, в их паспортах будут проставляться 90-дневные штампы.

При этом не предусмотрена возможность продлить по данному штампу срок пребывания или оформить визу во время нахождения в стране, отметили в генконсульстве. Без изменений остался и порядок оформления для граждан РФ виз различных типов в зарубежных консульских учреждениях Таиланда.

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Ранее, 16 октября, увеличение сроков безвизового въезда россиян до 90 дней утвердил кабмин Таиланда. В правительстве страны отметили, что изменения были введены с целью улучшения экономического и внешнеполитического взаимодействия с РФ. В тексте протокола также подчеркивалась связь между народами России и Таиланда.

В начале октября в российском посольстве в Таиланде рассказали «Известиям», что в нынешний осенне-зимний туристический сезон общее число рейсов из РФ в Бангкок и курортные города Таиланда может достигнуть 210 в неделю. Согласно данным российской стороны, с начала этого года Таиланд посетило уже более 1 млн россиян.

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