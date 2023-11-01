Критикующим действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным политикам и экспертам следовало бы самим приехать на фронт и показать, на что они способны. Об этом 31 октября написал обозреватель британской газеты The Telegraph Колин Фриман после разговора с командиром артиллерии ВСУ с позывным Мирон.

Британский журналист лично побывал на позициях украинских войск и рассказал, что увидел на поле «увязшие в земле» немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

«Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», — приводится в статье цитата украинского офицера.

Обозреватель отметил, что состояние бойцов ВСУ и военные неудачи Киева — это «драма, которая теперь, похоже, становится реальностью», добавляет «Газета.Ru». Никого не удивляет, что на фоне провала украинской армии моральный дух бойцов ВСУ упал, пишет он.

«Конечно, люди устали», — заявил Фриману еще один украинский солдат.

Ранее 1 ноября сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые вели беседу от имени высокопоставленного африканского чиновника, признала, что контрнаступление ВСУ ничего не изменило. Политик заявила, что многие устали от конфликта на Украине.

До этого, 30 октября, американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал украинского контрнаступления стал настоящей катастрофой для Киева. Эксперт отметил, что тема украинского конфликта ушла на второй план в повестке западной прессы из-за неудач ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.