Жительница Самары лишилась около 2 млн рублей из-за мошенников
В Самаре проводится проверка по факту кибермошенничества в отношении 30-летней женщины. Потерпевшая лишилась около 2 млн рублей.
По словам местной жительницы, она нашла предложение дохода через интернет. Для получения денег якобы требовалось ставить высокие оценки товарам в одном из приложений. Женщина прошла по ссылке и подала заявку на «вакантную должность». Спустя некоторое время с ней связался мужчина, который представился сотрудником отдела кадров. Он заявил, что для подтверждения личности женщине требуется указать личные данные и перечислить «финансовое обеспечение» на определенный счет. Об этом пишет НИА «Самара».
Спустя несколько дней женщина узнала, что злоумышленники оформили кредит от ее имени. Полиция проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий.
В Сахалинской области 68-летняя женщина перечислила мошенникам 4,5 млн рублей. Злоумышленники убедили потерпевшую оформить кредит и перечислить средства на «безопасный» счет.