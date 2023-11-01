В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан

Казахстан — суверенное государство, которое развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению, республика является союзником России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 1 ноября.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать визит президента Франции Эммануэля Макрона в Астану.

«Казахстан — это суверенное государство и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. В свою очередь, у нас с Казахстаном исторические отношения, отношения стратегического партнерства. Это наши союзники, наши интересы объединены во многих интеграционных форматах», — сказал Песков в ходе брифинга.

Он отметил, что Россия развивает «собственные» отношения с Казахстаном, дорожит ими и видит взаимность.

Ранее в этот день Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан для переговоров с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым.

В начале встречи казахстанский лидер назвал приезд главы французского государства в Астану историческим событием. Позднее в ходе переговоров в расширенном формате Макрон отметил, что Казахстан имеет стратегическое значение для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.