Курьерам и водителям такси ускорят интернет на время распродаж

В период распродаж в России водителям такси и курьерам будет доступен ускоренный мобильный интернет по технологии pre-5G. Об этом сообщили в пресс-службе «Мегафона».

Отмечается, что такой апгрейд ускорит (на 50%) и обеспечит стабильность работы специализированных приложений в местах наибольшей концентрации пользователей мобильного оператора и улучшит навигацию — у курьеров и таксистов появится возможность быстрее выполнять заказы в период самых интенсивных распродаж и предновогоднего ажиотажа.

Коммерческий директор компании Павел Тулубьев отметил, что «технология ускоренного интернета поможет в сезон распродаж тем, кто напрямую зависит от работы онлайн-сервисов». «Поэтому на период пиковых ноябрьских нагрузок на курьеров и водителей такси, мы обеспечили их максимально комфортной связью по всей стране», — добавил он.

В ноябре в России стартуют распродажи в рознице, на маркетплейсах и в интернет-магазинах. В этот период транспортные сети городов испытывают серьезную нагрузку. Так, в Москве в прошлом году на протяжении двух недель в ноябре пробки оценивались в 8 баллов и выше.

По статистике «Мегафона», в ноябре-декабре мобильный интернет-трафик крупнейших маркетплейсов ежегодно демонстрирует существенный рост. В прошлом году он увеличился на 62% в сравнении с усредненным значением с января по октябрь. Пиковые значения приходятся на дни самых интенсивных распродаж. Например, 11 ноября прошлого года, во всемирный день шопинга, трафик онлайн‑магазинов был почти в два раза выше, чем в обычные дни.