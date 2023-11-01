Тело пропавшего рыбака нашли спустя неделю поисков в Астраханской области
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели рыбака в Астраханской области. Тело мужчины обнаружили спустя неделю после его гибели.
По данным правоохранительных органов, 22 октября 48-летний житель Московской области приехал на рыбалку в Черноярский район и выехал на моторной лодке с базы отдыха около села Ступино. Вскоре пустую лодку на малом ходу заметил другой рыбак. Об этом пишет «Астрахань 24».
Поисково-спасательные мероприятия были организованы с участием ГКУ «Волгоспас». 31 октября тело погибшего заметили на правом берегу реки Старая Волга в 9 км от села Поды. Устанавливаются все обстоятельства гибели рыбака.
В Приморском крае 35-летний рыбак погиб вблизи села Березовка в Чугуевском районе. Останки мужчины обнаружили в лежке медведя.