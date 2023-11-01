Bloomberg: Израиль и США обсудили размещение международного контингента в Газе

В том случае, если Израилю удастся нанести поражение радикальному палестинскому движению ХАМАС в ходе текущего конфликта, в сектор Газа может быть направлен международный миротворческий контингент. Как сообщает 31 октября агентство Bloomberg, такую возможность Израиль сейчас рассматривает совместно с США.

В Газу, по данным СМИ, может быть направлена миротворческая миссия из вооруженных сил нескольких стран, включая США. Таким образом, контроль над анклавом тогда перейдет к ближневосточным странам, в частности к Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), при поддержке Соединенных Штатов, Германии, Франции и Великобритании.

«США и Израиль изучают варианты будущего сектора Газа, включая возможность создания многонациональных сил, которые могут привлечь американские войска, если израильским силам удастся вытеснить ХАМАС, говорят люди, знакомые с ситуацией», — указало агентство.

Согласно другому варианту, отмечает Bloomberg, речь идет об организации миротворческой миссии наподобие той, которая была закреплена договором 1979 года между Египтом и Израилем. В Израиле считают, что данный вариант заслуживает внимания, указали источники.

Ранее, 21 октября, президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла II в телефонном разговоре выступили против насильственного переселения жителей сектора Газа. Как отметили в Белом доме, американский лидер и король Иордании подтвердили свою готовность работать вместе с другими региональными партнерами для обеспечения устойчивого мира на Ближнем Востоке.

До этого, 13 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявлял, что завершить конфликт на Ближнем Востоке возможно только путем создания двух государств. Он призвал западные страны предпринять шаги по снижению напряженности в палестино-израильском конфликте. В этот же день Эрдоган распорядился отправить первую партию гуманитарной помощи для сектора Газа через Египет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.