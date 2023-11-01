Установлена личность расчлененной в Орске женщины

СУ СКР по Оренбургской области официально подтвердил информацию о том, что в Орске были найдены фрагменты тела женщины. Личность погибшей удалось установить.

Ею оказалась 38-летняя местная жительница, сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на ведомство. Подозреваемого задержали по горячим следам. Это 41-летний сожитель убитой, который ранее уже был судим за особо тяжкое преступление.

Следователи и криминалисты устанавливают все версии случившегося.

«Урал56.Ру» уточняет, что фрагменты тела нашли 1 ноября на улице Шалина. Они находились в пакете рядом с забором детского сада. Фрагменты имеют признаки разложения.

Соседи семьи, где это случилось, рассказали, что давно ощущали неприятный запах из квартиры, но думали, что это из-за собак и кошек, которых держала эта пара.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе был обнаружен фрагмент руки человека. Позже в 30 м от моста было найдено тело мужчины без рук, ног и головы. 18 октября правоохранители задержали 63-летнего мужчину по подозрению в убийстве сына. Его доставили в отдел полиции и передали в следственные органы.