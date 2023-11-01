В ЦАХАЛ ответили на обвинения в военных преступлениях в секторе Газа

Советник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эяль Гринбаум заявил 1 ноября в интервью Times, что ударам по территории сектора Газа предшествуют 11–12 согласований.

«В рамках нашего морального и юридического обязательства минимизировать опасность, насколько это возможно, там, где мы действуем наиболее интенсивно, мы призвали жителей Газы перебраться туда, где боевые действия менее интенсивны», — прокомментировал он обвинения Израиля в военных преступлениях.

По словам генерала, ЦАХАЛ заранее оценивает каждую цель для нанесения ударов, чтобы свести к минимуму гибель гражданского населения.

Гринбаум подчеркнул, что ЦАХАЛ строго следует правилам ведения войны, требующим сопоставлять количество смертей гражданских лиц с важностью поражаемой военной цели. В то же время представитель израильской армии отметил отсутствие в секторе Газе понятия «безопасная зона».

Накануне вечером, 31 октября, также появились сообщения о штурме ЦАХАЛ города Газа с пяти направлений, сопровождавшемся воздушными и артиллерийскими обстрелами. В этот же день официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильская армия продолжает направлять в сектор Газа новые военные подразделения и планирует расширять наземную операцию в Газе.

В ответ на действия ЦАХАЛ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль 25 дней на глазах у всего мира совершает в секторе Газа преступления против человечности. Также глава Госдепа США Энтони Блинкен призвал Израиль соблюдать правила ведения войны.

Днем ранее постоянный представитель РФ при СБ ООН Василий Небензя заявил, что США и Израиль не намерены искать выход из ситуации в секторе Газа, поскольку их истинная цель — не сохранить жизни мирных жителей на этой территории, а «выдавить за пределы сектора» всё палестинское население.

27 октября ЦАХАЛ объявила о «расширении действия наземных сил» в анклаве. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что сектор Газа был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.