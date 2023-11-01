Два человека пострадали при пожаре в Псковской области
Два человека доставлены в больницу после пожара в многоквартирном доме в Великих Луках (Псковская область). Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на региональное управление МЧС.
Возгорание произошло в здании на улице Ботвина. Загорелась квартира на пятом этаже. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.
86-летняя женщина и 63-летний мужчина госпитализированы. Пожарным удалось спасти квартиру от распространения огня, уточняет Псковская лента новостей.
В Южно-Сахалинске 31 октября загорелся частный дом, площадь горения составила 50 кв. м. В тушении участвовали 15 сотрудников и пять единиц техники. Погибли два человека.