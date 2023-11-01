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Лавров заявил о преодолении Россией попыток дестабилизации общества

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Россия справится с внешними попытками дестабилизировать свое общество. Об этом 1 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.

«На совещании с членами Совета безопасности 30 октября глава государства [Владимир Путин] особо акцентировал попытки использовать нынешнюю драматическую ситуацию на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты против нашей страны для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Мы не сомневаемся, что все нынешние проблемы будут преодолены, все необходимые решения приняты», — рассказал он.

По его словам, Россия продолжит отстаивать нравственные начала международной жизни, продвигать в межгосударственном общении принципы честности, правды, добра и справедливости.

Лавров отметил, что попытки дестабилизации инспирированы Западом и уже проявили себя на Украине.

«Глубокую тревогу вызывают непрекращающиеся попытки неолиберальной элиты Запада навязать другим народам чуждые им так называемые ценности. К чему приводят безответственные социальные инженерии, хорошо видно на примере стран Ближнего Востока и Севера Африки. В соседней Украине на официальном уровне прославляют нацистов и антисемитов, ведут дело к запрету канонической православной церкви, к углублению церковного раскола», — отметил министр.

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30 октября Владимир Путин провел совещание по поводу беспорядков в аэропорту Махачкалы. В ходе него он указал на то, что данная ситуация инспирирована через социальные сети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. Также российский лидер заявил о предпринимаемых извне попытках дестабилизации и раскола российского общества.

Также в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ключевую роль в инциденте в аэропорту Махачкалы в Дагестане сыграл киевский режим. По ее словам, беспорядки в аэропорту стали следствием спланированной провокации, осуществленной извне и направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа России.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал, что происходило на месте событий. К зданию пришли несколько тысяч человек с антиизраильскими плакатами, они выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта. Люди также перекрывали дороги, раскачивали автомобили и пытались напасть на патрульную машину.

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