Реклама
Прямой эфир
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября
Происшествия
Вулкан Эбеко дважды выбросил в воздух пепел на высоту около 3 км
Мир
Госдеп США сообщил о грядущем визите Блинкена в страны Азии и Ближнего Востока

Примерзшую к пруду утку спасли в Нижнем Тагиле

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Тагиле Свердловской области освободили утку, примерзшую лапками ко льду городского пруда. Зоозащитники смогли сохранить птице жизнь.

ИА «Ура.ру» со ссылкой на Центр реабилитации диких животных пишет, что инцидент произошел 31 октября. На Тагильском пруду попавшую в беду утку заметила женщина, гулявшая с собакой вдоль берега. Женщина привлекла прохожих, но даже вместе они не смогли придумать, как помочь птице.

После этого было принято решение позвонить в МЧС. Оттуда их направили в центр реабилитации. Его сотрудники прибыли на место и высвободили утку, сломав лед. Спасатели также заметили неподалеку голубя, оказавшегося в такой же ситуации. Освободили и его.

Ранее сообщалось, что в Дагестане электрик спас кошку, забравшуюся на опору линий электропередачи. Он вскарабкался наверх, забрал кошку и бросил ее на одеяло, которое внизу держали двое мужчин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023