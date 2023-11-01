Примерзшую к пруду утку спасли в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле Свердловской области освободили утку, примерзшую лапками ко льду городского пруда. Зоозащитники смогли сохранить птице жизнь.

ИА «Ура.ру» со ссылкой на Центр реабилитации диких животных пишет, что инцидент произошел 31 октября. На Тагильском пруду попавшую в беду утку заметила женщина, гулявшая с собакой вдоль берега. Женщина привлекла прохожих, но даже вместе они не смогли придумать, как помочь птице.

После этого было принято решение позвонить в МЧС. Оттуда их направили в центр реабилитации. Его сотрудники прибыли на место и высвободили утку, сломав лед. Спасатели также заметили неподалеку голубя, оказавшегося в такой же ситуации. Освободили и его.

Ранее сообщалось, что в Дагестане электрик спас кошку, забравшуюся на опору линий электропередачи. Он вскарабкался наверх, забрал кошку и бросил ее на одеяло, которое внизу держали двое мужчин.