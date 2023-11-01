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Капитальный ремонт жилого фонда стартует в Тобольске

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В Тобольске в ближайшее время стартует новый сезон капитальных ремонтов. Первые закупки на 2024 год, связанные с поиском подрядчиков для выполнения работ, объявил Тюменский фонд капремонта. В следующем году планируется привести в порядок более 100 жилых домов.

Как пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на площадку «Сбербанк АСТ» региональный профильный фонд опубликовал более двух десятков лотов. По всем заказчиком выступает региональный фонд капремонта. Торги планируется завершить к середине ноября.

По программе в 2024 году запланированы ремонты кровель, сетей водоснабжения и электроснабжения, фасадов, лифтов. В основном работы растянутся на сезон и завершатся в 2025 или 2026 годах.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что в Борзе Забайкалье фонд капитального ремонта завершил обновление фасадов домов. Двухэтажки города перекрасили в нежно-розовый цвет.

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