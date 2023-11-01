Рабочий погиб при обрезке деревьев в Саратовской области
Люлька с рабочими оборвалась во время обрезки деревьев в Балакове (Саратовская область). Один мужчина получил смертельные травмы.
Инцидент произошел около дома на улице Комарова. Двое рабочих выполняли обрезку рябины с автоподъемника, пишет ИА «Взгляд-инфо». В какой-то момент люлька сорвалась, рабочие упали.
Мужчин доставили в больницу. 23-летний рабочий госпитализирован, его 38-летний коллега скончался.
Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. Изъята документация, связанная с выполнением работ во дворе.
В Тобольске 30 октября на строительной площадке в промзоне рабочего придавило отводной буровой трубой. Помощник бурильщика скончался на месте происшествия.