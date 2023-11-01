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ГП попросила признать геноцидом преступления нацистов в Курской области

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Фото: waralbum.ru
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Прокуратура Курской области направила в суд заявление об установлении фактов геноцида народов СССР на территории субъекта в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом в среду, 1 ноября, заявили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Установлено, что в период с 1941 по 1943 год территория региона полностью подверглась оккупации немецко-фашистскими войсками и их союзниками. В регионе действовало не менее 36 лагерей, в 19 из них содержались мирные жители, в том числе женщины и дети», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что места заключения в основном являлись фильтрационными пунктами, которые представляли собой холодные бараки, набитые людьми. Над узниками здесь издевались, морили голодом, убивали.

Не только немецкие оккупанты, но и украинская казачья сотня занимались такой карательной деятельностью, дополняет ведомство.

«На оккупированной территории господствовало потребительское отношение к человеку. <…> Только в городе Курске было расстреляно и уничтожено более 2 тыс. человек, убито свыше 1 тыс. пациентов психиатрической больницы, от голода и эпидемий умерло более 10 тыс. человек, в результате полной ликвидации народного здравоохранения детская смертность увеличилась в 10 раз», — указано в публикации.

Кроме того, Генпрокуратура обратила внимание, что за период оккупации Курской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками было уничтожено 703 тыс. мирных жителей и военнопленных, 38,7 тыс. которых вывезли в Германию и сделали невольниками Третьего рейха.

Размер материального ущерба, который был причинен области, на данный момент превышает 23 трлн рублей.

Данное заявление было подано в суд для защиты национальных интересов России, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы ВОВ и восстановления исторической справедливости, отметили в пресс-службе.

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Ранее, 31 июля, прокуратура направила в суд иск о признании факта геноцида народов СССР в ВОВ в Калужской области. К этому моменту материальный ущерб, причиненный немецко-фашистскими захватчиками, оценивается почти в 13 трлн рублей.

Позднее, 27 сентября, Калужский областной суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков в регионе в 1941–1943 годах. Общее число жертв в этот период превысило 26 тыс. человек, было полностью уничтожено более 320 населенных пунктов.

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