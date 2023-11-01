Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве

В День народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября, для москвичей подготовлена обширная программа в столичных парках культуры и отдыха, библиотеках и культурных центрах. Как сообщается 1 ноября на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, в праздничные дни с 4 по 6 ноября на природных территориях, подведомственных столичному департаменту культуры, пройдет более 50 мероприятий, приуроченных к празднику.

Так, в Парке Горького 4 и 5 ноября посетителей ждет квест «Город чудный, город древний». Посетить его будет интересно тем, кто хочет изучить историю Москвы, сбор группы начнется в 13:00 перед главным входом в парк. Кроме того, 4 ноября, пройдет обзорная экскурсия по парку искусств «Музеон».

Гости усадьбы Воронцово в праздничный день смогут побывать в литературной гостиной, где состоятся чтения произведений великих классиков. Приглашаются взрослые и дети от 10 лет.

На центральной площади парка «Кузьминки» 4 ноября запланирована тематическая программа: с 13:00 до 18:00 там состоятся концерт, мастер-классы, интерактивы с ведущими и аниматорами. В лектории парка с 14:00 до 18:00 будут проходить мастер-классы, где всех желающих научат делать украшения разных народов и традиционные игрушки — русские, татарские и карельские.

«Парк «Сокольники» посвятит День народного единства шахматам и шашкам. 4 ноября все желающие смогут принять участие в дружеских турнирах. Соревнование по шашкам начнется в 12:00, по шахматам — в 17:00», — указано на сайте градоначальника.

Ранее, 30 октября, Собянин рассказал, что в День народного единства, 4 ноября, а также в нерабочий понедельник, 6 ноября, москвичам не придется платить за парковку. 5 ноября будет действовать воскресный режим: платная парковка будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей, уточнил он.

Тогда же заммэра Наталья Сергунина сообщила, что в Москве к акции «Ночь искусств», которая также пройдет 4 ноября, в День народного единства, присоединится свыше 100 городских площадок. Среди них — Театр эстрады, Государственный музей А.С. Пушкина, креативное пространство «Новый Манеж», музей-заповедник «Царицыно», Парк Горького, кинотеатры.

Согласно производственному календарю, утвержденному постановлением правительства РФ, россиян ожидают трехдневные выходные с 4 по 6 ноября после наступающей рабочей недели. Кроме того, рабочий день в пятницу, 3 ноября, будет сокращен на один час.

Государственный праздник День народного единства отмечается 4 ноября, в этот день всем жителям страны, в том числе школьникам, положен выходной. Сам праздник был учрежден в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году и окончания Смутного времени.