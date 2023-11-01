В «Октагон. Медиа» прокомментировали сообщения о задержании главреда Рябова
Редакция «Октагон. Медиа» заявила, что с главным редактором издания Игорем Рябовым не проводилось никаких действий, кроме дознания.
«Насколько известно нашей редакции, по состоянию на вчерашний день (31 октября. — Ред.) с Игорем Рябовым велось дознание. Каких-либо других действий не проводилось», — говорится в заявлении редакции в Telegram-канале 1 ноября.
В СМИ добавили, что направили запрос в МВД.
Днем ранее в правоохранительных органах рассказали ТАСС, что Рябов и его сотрудница были задержаны, после обыска в квартире главреда его должны были доставить на допрос.
Источник агентства в окружении журналиста добавил, что журналист мог иметь отношение к администрированию анонимных политических Telegram-каналов.