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Захарова заявила об ответных мерах после решения Болгарии о высылке журналиста РГ

Захарова: Россия ответит на решение Болгарии выслать журналиста РГ Гацака
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия примет ответные меры в отношении Болгарии после решения о высылке корреспондента «Российской газеты» Александра Гацака. Об этом 1 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют. Будем принимать ответные меры», — написала она в Telegram.

По ее словам, Гацак получил от болгарских властей «черную метку», которая подразумевает, что ему аннулировали аккредитацию и заявили о предстоящей экстрадиции.

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Накануне собственный корреспондент «Российской газеты» в Болгарии Гацак сообщил руководству издания о получении посольством РФ в Софии уведомления МИД Болгарии об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции. Он отметил, что причины решения озвучены не были.

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