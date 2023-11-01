Смена губернатора Вологодской области: Олег Кувшинников ушел в отставку

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ушел в отставку после почти 12 лет работы. Соответствующий указ подписал 31 октября президент России Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Георгий Филимонов. Подробнее об изменениях — в материале «Известий».

Что известно о врио губернатора Вологодской области Филимонове

До нового назначения Георгий Филимонов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. На этом посту он отвечал за вопросы развития сельского хозяйства и сельских территорий в Подмосковье, а также за лесные угодья и потребительский рынок.

Георгий Юрьевич родился 23 февраля 1980 года (43 года) в Томске, но через пять лет его семья переехала в Вологодчину, город Череповец. Отец, Юрий Филимонов, будучи заслуженным тренером РФ по кикбоксингу, работал директором местного Центра боевых искусств. Мать, Ирина Филимонова, служила в театре — ставила спектакли.

В 2003 году Георгий Филимонов окончил факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (РУДН) по специальности «международные отношения». Позже получил степень доктора политических наук.

Указом президента Георгий Филимонов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области, 31 октября 2023 года Фото: официальный сайт президента РФ

Карьеру в госслужбе Филимонов начал в 2005 году, получив должность советника в управлении по внешней политике администрации президента РФ, и проработал на этом посту четыре года. Затем он стал заместителем генерального директора ЗАО «Согласие» по внешнеэкономическому сотрудничеству и одновременно преподавал в родном РУДН. В 2014–2017 годах руководил Институтом стратегических исследований и прогнозов РУДН. С 2017 года работал референтом в управлении администрации президента РФ по внутренней политике.

Филимонов — автор научных публикаций по вопросам внешней политики США. Владеет английским, французским, испанским и итальянским языками.

Что известно об отставке Олега Кувшинникова

31 октября Владимир Путин провел встречу с Кувшинниковым и поблагодарил его за деятельность на посту главы Вологодчины.

«Работа большая, и город преобразился, да и вся область. Надеюсь, что в целом вы сами довольны той работой, которая проделана. Крупнейшие предприятия у нас там находятся, да и вообще, это промышленно развитый регион», — сказал президент.

Владимир Путин провел встречу с Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым. Указом президента Георгий Филимонов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области, 31 октября 2023 года Фото: официальный сайт президента РФ

Кувшинников занял должность губернатора в 2011 году, но в 2014-м досрочно объявлял об отставке. Тогда президент принял ее, однако назначил Олега Александровича временно исполняющим обязанности главы региона до выборов. В том же году чиновник был вновь избран на этот пост, затем снова — уже в 2019 году.

Что сделал Олег Кувшинников на посту губернатора Вологодчины

58-летний Кувшинников родился и вырос в Череповце, был депутатом Череповецкой городской думы и мэром города.

За время его нахождения в должности губернатора Вологодской области валовой региональный продукт (ВРП) региона, по данным Росстата, увеличился в 3,1 раза — с 323,068 млрд рублей в 2011 году до 1,009 трлн рублей в 2021 году.

Вид на город Череповец Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Численность населения в регионе и рождаемость при нем уменьшились на 6% и на 36,92% соответственно, однако на 7,6% сократилась и смертность. Размер среднемесячной заработной платы в регионе вырос в 2,6 раза по сравнению с 2011 годом (20,250 тыс. рублей) и составил в 2022 году 53,289 тыс. рублей. Но в общем рейтинге субъектов РФ по этому показателю Вологодчина никуда не переместилась и осталась на 30-м месте. Пенсия выросла в 2,4 раза — с 8,507 тыс. рублей в 2011 году до 20,273 тыс. рублей в 2022 году, однако здесь регион ухудшил свои позиции по сравнению с другими.

Количество зарегистрированных преступлений в Вологодской области уменьшилось с 2108 на 100 тыс. человек по итогам 2011 года до 1542 за 2022-й.

Олег Кувшинников был одним из самых медиаактивных губернаторов и попадал в топы по степени информационной открытости.