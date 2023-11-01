Отравившихся в училище в Луховицах 20 детей госпитализировали
Отравившихся в школе-интернате в подмосковных Луховицах 20 детей госпитализировали. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает источник «Известий».
«Врачи оценивают состояние юных пациентов как средней степени тяжести», — отметил собеседник.
Инцидент произошел накануне, 31 октября. Несколько детей обратились с жалобами на боли в животе, а также рвоту и диарею. Их госпитализировали с гастроэнтеритом.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Причина отравления устанавливается.