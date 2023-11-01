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Производства, офисы и жилье построят на северо-западе и западе Москвы

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На северо-западе и западе Москвы построят производства, офисы, жилые дома и другую недвижимость. Об этом 31 октября рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, строительство будет происходить на месте старых нежилых зданий, сообщает телеканал «360». Всего планируется возвести свыше 120 тыс. кв. м недвижимости.

В частности, в районе Митино планируется строительство ряда объектов производственного, общественно-делового и иного назначения. В районе Солнцево предполагается возвести жилые дома, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Собянин отметил, что благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ) появится более 1 тыс. новых рабочих мест. В столице реализуются 47 проектов общей площадью свыше 677 га, пишет RT. По итогам, по словам мэра, в городе появляются современные городские кварталы, где можно комфортно жить и работать, отмечает «Москва 24».

17 октября заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на западе Москвы еще три участка реорганизуют по программе КРТ. Планируются строительство новых жилых кварталов, а также озеленение и благоустройство территории.

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