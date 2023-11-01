Очевидец рассказал о задевшем военкоров «Известий» ударе по Донецку

Во время удара по Донецку, в котором пострадали военные корреспонденты «Известий», снаряды попали по цистернам с топливом. Об этом 1 ноября рассказал очевидец событий, сотрудник железной дороги Валерий Владимирович.

По его словам, произошло два взрыва, после которых полетели камни и осколки. Спустя пять-шесть минут он вылез из укрытия и увидел горящие цистерны.

«Я точно не считал, но длинная вереница горела. Я закрыл наше предприятие и пошел домой, потому что вдруг сейчас начнут рваться цистерны, огонь, пожар. Тут некуда было бы спрятаться», — сказал очевидец.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань рассказал, что обстрел Донецка продолжался всю ночь. Под удар кассетных боеприпасов попали Кировский и Буденновский районы.

«На большом расстоянии от обстрелянных объектов инфраструктуры видны следы на асфальте. Это осколки кассетных боеприпасов и куски взрывавшихся цистерн с топливом. Также в траве могут находиться неразорвавшиеся части кассет. Работают экстренные службы, идет разминирование», — сообщил он.

Группа журналистов «Известий» пострадала в Донецке накануне во время съемок на месте обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Трое корреспондентов были госпитализированы: это Алексей Полторанин, Евгений Быковский и Александр Мартемьянов.

Быковский получил осколочное ранение груди, у Мартемьянова зафиксированы проникающие ранения бедер обеих ног, у Полторанина — проникающие ранения груди и брюшной полости.

Незадолго до этого Полторанин сообщил об атаке ВСУ на Буденновский район Донецка. Удар был нанесен из реактивной системы залпового огня по железнодорожной станции, после прилета загорелись цистерны с горючим. После приезда на место спецслужб и группы журналистов «Известий» ВСУ нанесли повторный удар кассетными боеприпасами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.