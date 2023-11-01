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В Москве начался капремонт эстакады на Варшавском шоссе

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Капитальный ремонт эстакады стартовал на Варшавском шоссе в районе Северное Бутово в Москве. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, столичные власти уделяют особое внимание содержанию мостовых сооружений. Все объекты регулярно обследуют, а при необходимости производят текущий и капитальный ремонт, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В 2023 году обновят эстакаду, расположенную на Варшавском шоссе на участке от МКАД до Щербинки. Планируется завершить все работы до конца декабря, уточняет сайт kp.ru.

Бирюков уточнил, что полностью движение транспорта на время ремонта перекрывать не будут, запланировано поэтапное перекрытие полос.

В ходе ремонта специалисты заменят защитный слой бетона дорожного полотна, деформационные швы, гидроизоляцию, а также проведут локальный ремонт железобетонных поверхностей пролетных строений и ограждений, отмечает «Москва 24». На финальном этапе будет уложено прочное асфальтобетонное покрытие. Помимо этого планируется отремонтировать системы водоотведения, пишет RT.

Заммэра напомнил, что за прошедшие 12 лет в Москве обновили все мосты, благодаря чему срок их эксплуатации стал дольше, сообщает телеканал «360».

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30 октября заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что новую автомобильную эстакаду возведут на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда на востоке Москвы. Длина новой эстакады составит почти 600 м, а ширина — 28 м.

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