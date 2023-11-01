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В Луховицах зафиксировано массовое отравление детей в училище

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В расположенном в Луховицах училище произошло массовое отравление детей. Предварительная причина — ротавирусная инфекция, о чем в среду, 1 ноября, сообщило главное следственное управление СК по Московской области.

«<...> Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление детей в одном из училищ Луховиц (ст. 238 УК РФ)», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Запланированы осмотр места, допрос руководителей, а также следственные действия в координации с Роспотребнадзором, куда будут направлены полученные сведения о произошедшем.

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Ранее, 26 октября, участников Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов госпитализировали в Перми с норовирусной инфекцией. За день до этого несколько человек пожаловались на симптомы острого гастроэнтерита.

По факту отравления 21 ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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