В Луховицах зафиксировано массовое отравление детей в училище
В расположенном в Луховицах училище произошло массовое отравление детей. Предварительная причина — ротавирусная инфекция, о чем в среду, 1 ноября, сообщило главное следственное управление СК по Московской области.
«<...> Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление детей в одном из училищ Луховиц (ст. 238 УК РФ)», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Запланированы осмотр места, допрос руководителей, а также следственные действия в координации с Роспотребнадзором, куда будут направлены полученные сведения о произошедшем.
Ранее, 26 октября, участников Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов госпитализировали в Перми с норовирусной инфекцией. За день до этого несколько человек пожаловались на симптомы острого гастроэнтерита.
По факту отравления 21 ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).