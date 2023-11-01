ФСБ пресекла незаконный оборот оружия в Магаданской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли незаконный оборот оружия в Магаданской области. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба ФСБ.

По данным ведомства, один из жителей поселка Синегорье обратился к другому с предложением перевести огнестрельное оружие. Его обнаружили в автомобиле во время переезда из Дебина в Синегорье.

«Злоумышленник действовал совместно с сообщником, обратившимся к нему с просьбой осуществить перевозку оружия, которое ранее незаконно приобрел и хранил в нежилом помещении», — говорится в сообщении ФСБ.

Судопроизводство по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 222 УК РФ, уже завершено. Оба фигуранта получили по три года лишения свободы условно.

Ранее, 24 октября, официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сотрудники полиции Главного управления уголовного розыска МВД России, а также Краснодарского и Приморского края обнаружили крупные нелегальные арсеналы оружия и боеприпасы в этих регионах. Было изъято автоматическое, стрелковое и гладкоствольное оружие, пистолеты, глушители и приборы ночного видения, более 10 тыс. боеприпасов различного калибра, гранаты и взрывчатые вещества.

До этого, 20 октября, сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресекли деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 38 субъектах России. Из незаконного оборота было изъято 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.