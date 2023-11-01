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ФСБ пресекла незаконный оборот оружия в Магаданской области

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Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли незаконный оборот оружия в Магаданской области. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба ФСБ.

По данным ведомства, один из жителей поселка Синегорье обратился к другому с предложением перевести огнестрельное оружие. Его обнаружили в автомобиле во время переезда из Дебина в Синегорье.

«Злоумышленник действовал совместно с сообщником, обратившимся к нему с просьбой осуществить перевозку оружия, которое ранее незаконно приобрел и хранил в нежилом помещении», — говорится в сообщении ФСБ.

Судопроизводство по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 222 УК РФ, уже завершено. Оба фигуранта получили по три года лишения свободы условно.

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Ранее, 24 октября, официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сотрудники полиции Главного управления уголовного розыска МВД России, а также Краснодарского и Приморского края обнаружили крупные нелегальные арсеналы оружия и боеприпасы в этих регионах. Было изъято автоматическое, стрелковое и гладкоствольное оружие, пистолеты, глушители и приборы ночного видения, более 10 тыс. боеприпасов различного калибра, гранаты и взрывчатые вещества.

До этого, 20 октября, сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресекли деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 38 субъектах России. Из незаконного оборота было изъято 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

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