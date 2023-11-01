Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала возможные последствия идеи Парижа создать коалицию против ХАМАС
Мир
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября
Сюжет:

Офицер ВСУ предложил западным критикам Украины поехать на фронт

Telegraph: командир ВСУ предложил критикующим Киев поехать на фронт
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) призвал западных политиков и экспертов, которые критикуют действия украинских боевиков, отправиться самим на фронт. Об этом во вторник, 31 октября, написал обозреватель The Telegraph Колин Фриман, посетив позиции ВСУ на фронте.

«Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», — отмечается в материале.

Журналист указал, что провал ВСУ является «драмой, которая теперь, похоже, становится реальностью». По его мнению, неудивительно, что моральный дух армии упал.

«Конечно, люди устали», — поделился своим мнением другой украинский боец.

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
На фоне палестино-израильского конфликта в Вашингтоне сообщили, что возможности поставки вооружения Киеву не безграничны

Ранее в этот же день в ВСУ назвали нехватку снарядов причиной провала контрнаступления. Журналист CNN Нил Хауэр обратил внимание, что у Киева было достаточно боеприпасов, чтобы осуществить планы по контрнаступлению, однако в итоге никакие цели достигнуты не были.

До этого, 30 октября, полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что потери украинской армии критичны для боеспособности, страна без западной помощи восстановиться уже не сможет. По словам эксперта, всё, что Украина подготовила к контрнаступлению, она потеряла.

15 октября президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023