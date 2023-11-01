Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) призвал западных политиков и экспертов, которые критикуют действия украинских боевиков, отправиться самим на фронт. Об этом во вторник, 31 октября, написал обозреватель The Telegraph Колин Фриман, посетив позиции ВСУ на фронте.

«Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», — отмечается в материале.

Журналист указал, что провал ВСУ является «драмой, которая теперь, похоже, становится реальностью». По его мнению, неудивительно, что моральный дух армии упал.

«Конечно, люди устали», — поделился своим мнением другой украинский боец.

Ранее в этот же день в ВСУ назвали нехватку снарядов причиной провала контрнаступления. Журналист CNN Нил Хауэр обратил внимание, что у Киева было достаточно боеприпасов, чтобы осуществить планы по контрнаступлению, однако в итоге никакие цели достигнуты не были.

До этого, 30 октября, полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что потери украинской армии критичны для боеспособности, страна без западной помощи восстановиться уже не сможет. По словам эксперта, всё, что Украина подготовила к контрнаступлению, она потеряла.

15 октября президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.