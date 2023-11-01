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«Известия» показали последствия прилета ракеты ХАМАС по Ашдоду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Радикальное палестинское движение ХАМАС выпустило ракету по израильскому городу Ашдоду. Последствия прилета 1 ноября показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Очевидцы сообщили, что ракета ударила спустя минуту после воздушной тревоги. Она попала в густонаселенную часть города.

«Ракета ударила в это место, и осколки от нее конусом разлетелись по всему двору. Судя по всему, террористы основательно пристрелялись по этому району, потому что два дня назад было попадание на соседней улице и раньше были попадания через улицу», — рассказал Григорьев.

Повреждения получили несколько машин, в том числе карета скорой помощи, и дорожное покрытие.

«Очень характерные следы от осколков хамасовских ракет. Они все разной формы и разной конфигурации. Дело в том, что свои боеприпасы террористы начиняют различными предметами: гайками, болтами, шариками от подшипников — всем чем придется», — отметил корреспондент.

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Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате воздушной цели в районе Красного моря. Ее выявили к югу от Эйлата. Угрозы населению и пересечения израильской территории не было.

31 октября ЦАХАЛ сообщила, что со стороны Ливана в сторону позиций Армии обороны Израиля были выпущены две противотанковые ракеты. Также отмечалось, что в Метуле на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги. Она была вызвана двумя запусками ракет со стороны, однако оба оказались неудачными и не пересекли границу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадало свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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