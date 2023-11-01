В Японии для борьбы с дикими животными начали использовать роботов-волков

В Японии по всей стране установили около 200 волков-роботов со светящимися красными глазами и динамиками с устрашающими звуками компании Ohta Seiki для борьбы со вторжениями диких животных на частную собственность. Об этом во вторник, 31 октября, рассказал телеканал ABC News.

«Тебе это не сойдет с рук!» — так роботизированный волк реагирует на движения диких животных, отгоняя их от пастбищ и полей человеческим голосом громкостью до 60 децибел. Также в репертуаре разработки звуки выстрелов, вой и лай собак.

Дизайн робота выглядит достаточно убедительно, чтобы отпугивать животных, при этом сохраняет элемент искусственности, гарантируя, что люди не будут обмануты. Монстр-волк занял нишу, которая освободилась, когда ареал обитания волков вытеснил человек, что привело к более частым встречам человека и крупных диких животных — оленей, диких кабанов, обезьян и медведей.

30 сентября сообщалось, что в жилом районе города Накагава префектуры Фукуока в Японии обезьяна напала и покусала двоих детей. Изначально поступило сообщение о том, что обезьяна проникла в дом и укусила пятилетнего мальчика за спину. Затем, спустя примерно 30 минут, поступило второе сообщение: обезьяна напала на четырехлетнего ребенка, когда тот играл во дворе дома. Его она укусила за руку и бедро.