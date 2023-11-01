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Командир бригады рассказал об использовании ВСУ мирного населения в качестве прикрытия

«РИА Новости»: ВСУ прикрываются мирным населением на запорожском направлении
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Фото: соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют мирное население, чтобы защититься от атак Российской армии. Об этом рассказал «РИА Новости» командир добровольческой разведывательной казачьей бригады «Днепр» с позывным Воин в среду, 1 ноября.

По его словам, украинские военные специально размещают свои опорные пункты в поселениях Запорожья, где находятся дома мирных жителей. ВСУ располагаются порой в жилых зданиях, используя мирное население как прикрытие.

«Вот мы видим, линия фронта проходит по населенным пунктам, где враг закрепился именно в населенных пунктах, это и Работино, и Вербовое, и Казачьи Лагери, где всегда есть жилые постройки, всегда есть жилые населенные пункты, которые враг занимает, очень часто он прикрывается людьми, гражданским населением», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Воин.

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Ранее, 30 октября, суд приговорил к 20 годам лишения свободы командира батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимира Болехана, который отдал приказ прошлым летом на обстрел поселка Николаевка из реактивной системы залпового огня «Град».

За день до этого, 29 октября, украинские военные нанесли ракетный удар по школе с детьми в селе Новочервоное в Луганской Народной Республике (ЛНР). В это время в здании проводился детский праздник.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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