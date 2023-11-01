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СМИ сообщили о пяти погибших на юге сектора Газа в результате удара Израиля

Al Jazeera: пять человек погибли, 40 ранены в результате ударов Израиля на юге Газы
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Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
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Пять человек погибли и еще 40 получили травмы в результате удара военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по городу Хан-Юнис. Об этом в среду, 1 ноября, сообщил телеканал Al Jazeera.

«Корреспондент Al Jazeera сообщил, что на юге Газы пять палестинцев были убиты и еще 40 получили ранения в результате ударов Израиля по двум жилым домам в Хан-Юнисе на юге сектора Газа», — сказано в публикации.

Кроме того, журналист добавил, что южная сторона региона осталась без связи и интернета, поскольку их отключили израильские военные.

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Хан-Юнис уже не впервые становится целью обстрела. Ранее, 29 октября, в результате удара по жилому кварталу города погибли 10 человек, ранены оказались еще около 20. Отмечалось, что трое из погибших — дети.

Перед этим, 26 октября, ракета Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) попала в жилой дом в Хан-Юнисе. Как минимум 13 человек погибли, еще 15 пострадали. Среди погибших оказалось девять детей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 6546 человек, пострадали 17 439 человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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