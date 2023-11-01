Эксперт оценил перспективы продолжающихся атак ВФУ в районе Авдеевки и Клещеевки

Украинское командование своей активностью в районе Авдеевки и Клещеевки пытается стабилизировать ситуацию на донецком направлении, чтобы Вооруженных формирований Украины (ВФУ) остались там на своих позициях и перешли к обороне на осенне-зимний период. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Так он прокомментировал сообщение источников «Известий» о том, что за последние сутки украинские боевики предприняли ряд атак на донецком направлении. В боях украинское командование задействовало тяжелую бронетехнику — танки Leopard, а также боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры Stryker и М-113.

«Украинские боевики пытаются отстоять позиции, которые они сейчас занимают, но маловероятно, что у них что-то получится. Российские военнослужащие уже отбросили их с позиций в серой зоне», — объяснил Дандыкин.

У вооруженных формирований Украины не хватает техники, констатировал эксперт.

«На мой взгляд, это приближение к провальному финалу контрнаступления, которое началось в июне. Противник еще будет пытаться атаковать, пока погода позволяет. Но осталось недели две-три», — подвел итог Василий Дандыкин.

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