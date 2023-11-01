В Италии рассказали о неофициальных санкциях против компаний за работу в России

Итальянские компании опасаются выходить на российский рынок из-за санкций со стороны банковской и финансовой системы своей страны. Об этом сообщил «Известиям» глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини.

По его словам, Рим официально не возражает против деятельности итальянских компаний в РФ.

«Но существуют другие препятствия со стороны банковской и финансовой системы. Самые неприятные запреты неофициальные. Однако потом фирме говорят, что работать в России, мол, сложно и опасно, и поэтому лучше не рисковать. Много итальянских компаний, желающих работать в РФ, пока не рискуют выходить на этот рынок», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Витторио Торрембини «Известиям»:

«Две наши компании хотят вернуться в Россию»