В финразведке заявили о росте ставки на «обнал» внутри страны до 12–15%

Благодаря эффективным механизмам «антиотмывочной» системы очередная преступная схема была купирована, а ставка на «обнал» внутри страны выросла до 12–15%, рассказал в интервью «Известиям» директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Он подчеркнул: значит, затрудняется работа рынка теневых финансовых услуг из-за их подорожания.

«Сейчас большинство этих [преступных] схем ушли в сторону. Сегодня в России нет крупных теневых площадок. Есть площадки мелкие, и живут они два-три месяца, после ликвидации могут появляться снова в другом месте», — добавил директор службы.

По его словам, потребность в наличности есть, в том числе в силу изменившихся экономических отношений. При этом для Росфинмониторинга главное, чтобы наличка не стала жизненной средой для преступного мира. В том числе — не служила для ухода от уплаты налогов, подчеркнул Юрий Чиханчин.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Чиханчина «Известиям»:

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