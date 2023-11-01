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В США заявили об усилении давления на западную ПВО со стороны России

MWM: Россия наращивает давление на ПВО западных стран
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Давление на силы западной противовоздушной обороны (ПВО), которая базируется в Европе, продолжает увеличиваться в связи с растущими возможностями России. Об этом 31 октября сообщает американское издание Military Watch Magazine.

«Россия не только продолжает производить в разы больше ракет «земля – воздух», чем США, но и в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса «Искандер», ― пишут обозреватели, уточняя, что именно благодаря этой тактике РФ удается усиливать давление на западную ПВО в Европе.

По мнению экспертов, американский оборонно-промышленный комплекс слишком медленно выпускает новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), в то время как Россия вместе с Китаем продолжают с большей оперативностью демонстрировать новые решения ЗРК.

Также журналисты подчеркнули, что развертывание сил ПВО США на Ближнем Востоке делает присутствие Запада в других частях света более уязвимым.

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Ранее, 28 октября, газета The New York Times выяснила, что на фоне приближающихся зимних холодов Украина отчаянно просит руководство США начать реализацию гибридного проекта ПВО FrankenSAM, объединяющего ракеты западного калибра с пусковыми установками и радарами советской эпохи.

Гибридная система подразумевает использование советских пусковых установок «Бук» и американских ракет Sea Sparrow. Еще один вариант — задействование радаров советской эпохи в сочетании с американскими ракетами Sidewinder.

До этого, 15 октября, представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил сожаление относительно того, что у западных стран нет столько систем противовоздушной обороны, сколько просит Киев. Кроме того, он подтвердил, что страна будет брать системы ПВО в аренду, для того чтобы защищаться в зимний период.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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