Давление на силы западной противовоздушной обороны (ПВО), которая базируется в Европе, продолжает увеличиваться в связи с растущими возможностями России. Об этом 31 октября сообщает американское издание Military Watch Magazine.

«Россия не только продолжает производить в разы больше ракет «земля – воздух», чем США, но и в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса «Искандер», ― пишут обозреватели, уточняя, что именно благодаря этой тактике РФ удается усиливать давление на западную ПВО в Европе.

По мнению экспертов, американский оборонно-промышленный комплекс слишком медленно выпускает новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), в то время как Россия вместе с Китаем продолжают с большей оперативностью демонстрировать новые решения ЗРК.

Также журналисты подчеркнули, что развертывание сил ПВО США на Ближнем Востоке делает присутствие Запада в других частях света более уязвимым.

Ранее, 28 октября, газета The New York Times выяснила, что на фоне приближающихся зимних холодов Украина отчаянно просит руководство США начать реализацию гибридного проекта ПВО FrankenSAM, объединяющего ракеты западного калибра с пусковыми установками и радарами советской эпохи.

Гибридная система подразумевает использование советских пусковых установок «Бук» и американских ракет Sea Sparrow. Еще один вариант — задействование радаров советской эпохи в сочетании с американскими ракетами Sidewinder.

До этого, 15 октября, представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил сожаление относительно того, что у западных стран нет столько систем противовоздушной обороны, сколько просит Киев. Кроме того, он подтвердил, что страна будет брать системы ПВО в аренду, для того чтобы защищаться в зимний период.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.