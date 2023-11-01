Al Arabiya сообщил о штурме израильской армией сектора Газа с пяти направлений

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует административный центр сектора Газа с пяти направлений. Об этом 31 октября сообщает телеканал Al Arabiya.

«Израильская армия атаковала прибрежный город Газа с пяти направлений в сочетании с воздушными и артиллерийскими обстрелами», ― сообщили в эфире телеканала.

Уточняется, что ожесточенные бои идут на севере Газы и в районе КПП «Бейт-Ханун». О пострадавших и погибших не сообщается.

В этот же день официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильская армия продолжает направлять в сектор Газа новые военные подразделения. Он отметил, что Израиль планирует расширять наземную операцию в Газе.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не прекратит вооруженное противодействие палестинскому движению ХАМАС. Продолжение боевых действий он назвал борьбой с терроризмом и варварством. Он также обвинил противников в том, что они используют мирных жителей в качестве живого щита.

27 октября ЦАХАЛ объявила о «расширении действия наземных сил» в анклаве. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что сектор Газа был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.