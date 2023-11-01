При пожаре в частном доме на Сахалине погибли два человека
Два человека погибли при возгорании в частном доме в Южно-Сахалинске. Об этом в среду, 1 ноября, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Пожар произошел в доме №51 по улице Центральная. Звонок диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступил в 03:51 по местному времени (в 19:51 мск 31 октября).
Как сообщили в Telegram-канале главного управления (ГУ) МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл на место происшествия уже через 10 минут. Площадь горения составила 50 кв. м. В тушении были задействованы 15 сотрудников и пять единиц техники. Время тушения составило около двух часов.
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее, 30 октября, сообщалось о гибели двоих людей в пожаре в частном доме под Орлом. Погибшими оказались 59-летний мужчина и 84-летняя женщина. Причины произошедшего еще не установлены.